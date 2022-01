Hoffnung für Standard Lithium, LIvent und Co: "Die Lithium-Rallye geht weiter"

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die vergangenen Tage und Wochen waren alles andere als einfach für Investoren in Lithiumaktien. Die Papiere verloren deutlich. Manch einer fragt sich: Ist die Lithium-Rallye bereits wieder vorbei? Nein, sagt die Bank of America. Der beispiellose Höhenflug des Lithiummarktes könnte sich zwar 2022 ein wenig verlangsamen, da der Markt kurzfristig ein fundamentales Gleichgewicht findet. Doch die Experten gehen davon aus, dass dies nur der Anfang einer größeren langfristigen Aufwärtsbewegung ist.Michael Widmer, Rohstoffanalyst bei der Bank of America, erklärt gegenüber dem Internetportal kitco News, dass die Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage des Batteriemetalls die aktuellen Preise stützen. Lithium sei nach Angaben von Benchmark Mineral Intelligence im vergangenen Jahr um fast 300 Prozent gestiegen. „Wenn man sich nur die Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage ansieht, halte ich den derzeitigen Lithiumpreis für gerechtfertigt“, so Widmer.Widmer fügte hinzu, dass sich die Preise in diesem Jahr auf dem gegenwärtigen Niveau stabilisieren könnten, da mehr Angebot in den Markt kommt. Er sagte jedoch, dass jedes Plateau auf dem Markt nur von kurzer Dauer sein wird, da das Batteriemetall weiterhin einer steigenden Nachfrage und einem geringen neuen Angebot gegenübersteht. In ihrem jüngsten Ausblick auf Lithium geht die Bank of America davon aus, dass die Nachfrage nach dem Batteriemetall bis 2025 um durchschnittlich 28 Prozent steigen wird.Während das Angebot mindestens in den nächsten drei Jahren knapp bleiben dürfte, wird die Nachfrage weiter steigen, da die Welt auf mehr nachhaltige grüne Energie setzt. Die Bank of America stellte fest, dass die Nachfrage nach Lithium bis 2030 auf 3 Millionen Tonnen und bis 2050 auf 5 Millionen Tonnen ansteigen dürfte. „Die Produzenten werden kaum in der Lage sein, den Lithiummarkt zu versorgen“, so Widmer. „Sie müssen jedes Projekt in der Pipeline rechtzeitig und mit dem versprochenen Volumen in Betrieb nehmen, um nennenswerte kurzfristige Auswirkungen auf den Preis zu verhindern.“ Widmer sagte, dass die Unternehmen ihre Investitionsausgaben in den nächsten 10 bis 30 Jahren verdoppeln müssten, um die aktuellen Nachfrageziele zu erreichen.Die Fundamentaldaten sprechen für weiter steigende Kurse, die Bewertungsniveaus der Lithium-Produzenten sind in den vergangenen Tagen deutlich zurückgekommen. Mutige Anleger bietet dies in Verbindung mit der mittlerweile überverkauften Situation eine Einstiegsgelegenheit.Wer ein Investment in den mitunter sehr volatilen Lithium-Einzelwerten scheut, greift zu einem Produkt auf den Best of Lithium Index. Mit dem Index-Zertifikat DA0AAS kann man den Index mit seinen elf Werten annähernd 1:1 nachbilden. Weitere Informationen inklusive der aktuellen Zusammensetzung zum Best of Lithium Index finden Sie hier.