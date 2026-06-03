Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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03.06.2026 09:34:00
Hoffnungsträger Elektro-Kleinwagen: VW beginnt mit Produktion in Spanien
Mit den E-Auto-Modellen VW ID. Polo und Cupra Raval will Volkswagen bei erschwinglichen E-Autos vorn mitspielen. Jetzt startet deren Produktion in Spanien.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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