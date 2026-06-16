Hoffnungsträger gegen Corona und Krebs: Die Geschichte von BioNTech

Vom jahrzehntelangen mRNA-Forschungsansatz über den pandemiebedingten Durchbruch bis zur strategischen Neuausrichtung als breit aufgestelltes Biotech-Unternehmen: Die Entwicklung von BioNTech zeigt, wie aus Grundlagenforschung ein global relevanter Akteur zwischen Impfstoffen, Krebsmedizin und industrieller Infrastruktur wurde.

• Forschungsgetriebenes Fundament: BioNTech baute seine mRNA-Expertise über Jahrzehnte auf• Pandemie als Zäsur: Der COVID-19-Impfstoff markierte den wirtschaftlichen Wendepunkt• Strategischer Umbau: Fokus auf Krebsmedizin, neue Plattformen und industrielle Skalierung

Vom langen Atem der Forschung

Als BioNTech 2008 in Mainz gegründet wurde, stand kein fertiges Produkt im Mittelpunkt, sondern die Entwicklung individualisierter Immuntherapien auf Basis von Boten-RNA (mRNA). Nach Angaben des Unternehmens zielte die Arbeit von Beginn an darauf ab, das Immunsystem gezielt und patientenspezifisch zu steuern.

Die wissenschaftlichen Wurzeln der Gründer reichen jedoch weiter zurück. Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Bezug auf das Buch "Projekt Lightspeed" berichtet, beschäftigten sich Ugur Sahin und Özlem Türeci bereits seit den 1990er-Jahren mit mRNA, obwohl diese Technologie lange als zu instabil für therapeutische Anwendungen galt. Über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg wurden laut BioNTech zentrale Grundlagen zur Stabilisierung, zum Transport in geeignete Zellen und zur kontrollierten Auslösung von Immunreaktionen erarbeitet. Diese Forschungsarbeit bildete die Basis für die spätere klinische Nutzung der mRNA-Plattform.

Von der Gründung zum kapitalmarktfähigen Unternehmen

Die Gründung von BioNTech wurde durch eine Seed-Finanzierung von rund 180 Millionen US-Dollar ermöglicht, unter anderem durch Andreas und Thomas Strüngmann sowie den MIG-Fonds, wie das Unternehmen selbst angibt. In den Folgejahren blieb BioNTech stark forschungsorientiert, kommerzielle Erlöse spielten zunächst kaum eine Rolle. Die dpa berichtet rückblickend, dass BioNTech in dieser Phase bewusst in Vorleistung ging, um die technologische Basis auszubauen.

2019 folgte dann der Börsengang an der NASDAQ unter dem Tickersymbol BNTX. Damit verschaffte sich BioNTech Zugang zum internationalen Kapitalmarkt, ohne die langfristige Forschungsstrategie grundlegend zu verändern. Außerhalb der Fachwelt blieb das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt weitgehend unbekannt.

Wissenschaftliche Durchbrüche und klinische Programme

2012 startete BioNTech die erste klinische Studie mit einem personalisierten mRNA-Krebsimmuntherapie-Kandidaten. Die Ergebnisse wurden 2020 in der Fachzeitschrift "Nature" veröffentlicht und gelten nach Unternehmensangaben als Machbarkeitsnachweis für individualisierte mRNA-Therapien. 2014 folgte eine weitere Studie bei soliden Tumoren, bei der maschinelles Lernen zur Identifikation geeigneter Antigene eingesetzt wurde.

In den darauffolgenden Jahren erweiterte BioNTech das Portfolio um zusätzliche Wirkstoffklassen wie Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und bispezifische Antikörper. 2024 starteten mehrere zulassungsrelevante Phase-3-Studien, unter anderem bei Lungenkrebs und metastasiertem Brustkrebs, wie das Unternehmen berichtet.

Projekt Lightspeed: COVID-19 als wirtschaftlicher Wendepunkt

Im Januar 2020 initiierte BioNTech das interne Entwicklungsprogramm "Projekt Lightspeed", nachdem Ugur Sahin frühzeitig von einer globalen Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 ausging. Gemeinsam mit Pfizer entwickelte das Unternehmen den mRNA-Impfstoff BNT162b2, der innerhalb von rund zehn bis elf Monaten entwickelt, getestet und zugelassen wurde.

Bis Ende 2021 wurden laut dem Buch "Projekt Lightspeed" mehrere Milliarden Dosen weltweit ausgeliefert. Der wirtschaftliche Effekt war erheblich: Aus einem forschungsgetriebenen Biotechnologieunternehmen wurde ein global bedeutender Impfstoffhersteller.

Strategische Expansion, Partnerschaften und Infrastruktur

Nach dem pandemiebedingten Durchbruch begann BioNTech, seine mRNA-Plattform strukturell auszubauen. 2022 entwickelte das Unternehmen einen variantenangepassten COVID-19-Impfstoff und stellte modulare Produktionsanlagen vor - sogenannte BioNTainer -, unter anderem mit Standorten in Ruanda und Australien.

Ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt folgte im Dezember 2025 mit der Übernahme von CureVac, die im Januar 2026 vollendet wurde. Von dem Deal erhofft sich BioNTech eine Ergänzung seiner Technologien in den Bereichen mRNA-Design, Verabreichungsformulierungen und mRNA-Herstellung sowie eine Stärkung der eigenen Onkologie-Strategie. CureVac soll den operativen Betrieb zunächst auf Basis bestehender Prozesse fortführen, während BioNTech strategische, operative und wissenschaftliche Analysen zur künftigen Organisations- und Portfolio-Struktur abschließt.

Parallel dazu hatte BioNTech bereits das KI-Unternehmen InstaDeep übernommen und Kooperationen unter anderem mit Bristol Myers Squibb geschlossen.

2026: Ein neues Kapitel ohne die Gründer

Im März 2026 markiert eine überraschende Nachricht das Ende einer Ära bei BioNTech: Ugur Sahin und Özlem Türeci haben ihren Rückzug aus dem operativen Geschäft bekannt gegeben. Nachdem das Gründerpaar das Unternehmen fast zwei Jahrzehnte lang von einer Mainzer Forschungsschmiede zu einem globalen Milliardenkonzern geformt hatte, übergeben sie die Führung nun an eine neue Management-Generation und gründen ein neues Unternehmen.

BioNTech lizenziert Teile seiner mRNA-Plattform und entsprechende Rechte an die neue Firma aus. Der Deal umfasst eine Minderheitsbeteiligung für BioNTech sowie ein Paket aus Lizenz- und Meilensteinzahlungen, die bei Erreichen operativer Ziele fällig werden. Eine finale Einigung soll planmäßig bis Mitte 2026 unterzeichnet werden.

Philipp Beißwanger, Redaktion finanzen.at