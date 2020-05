Hofreiter fordert von Seehofer Plan zur Grenzöffnung

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) einen Plan zur Öffnung der in der Corona-Pandemie geschlossenen Grenzen gefordert. Die anhaltenden Schließungen "belasten Familien, Lebenspartnerschaften und Berufstätige in den Grenzregionen genauso wie den Warenfluss im gemeinsamen Binnenmarkt", sagte Hofreiter den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Seehofer müsse "endlich einen Plan für die Grenzregionen vorlegen, der Freizügigkeit und Gesundheitsschutz vereint, damit die Grenzübergänge so bald wie möglich wieder geöffnet werden können".

Auch SPD-Chefin Saskia Esken forderte ein Konzept für Lockerungsschritte. Man müsse die Grenzkontrollen schnell überwinden, "sobald es ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Infektionsrisiko wieder erlaubt", sagte sie der "Welt am Sonntag". Auch wenn es für generelle Grenzöffnungen zu früh scheine, müssten die Verantwortlichen "endlich ein Konzept für Lockerungsschritte erarbeiten".

Die Grenzkontrollen waren erstmals Mitte März angeordnet und dann verlängert worden, um die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland zu verlangsamen. Menschen, die weder Deutsche noch dauerhaft hier ansässig sind, dürfen seither nur noch aus einem "triftigen Reisegrund" nach Deutschland kommen./zeh/DP/zb