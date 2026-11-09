Hofseth BioCare ASA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hofseth BioCare ASA hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Hofseth BioCare ASA hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 NOK je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 49,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 82,1 Millionen NOK, während im Vorjahreszeitraum 54,8 Millionen NOK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at