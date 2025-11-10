Hofseth BioCare ASA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hofseth BioCare ASA hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,090 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Hofseth BioCare ASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 54,8 Millionen NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,6 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at