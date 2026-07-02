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02.07.2026 06:31:29
Hofseth BioCare ASA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Hofseth BioCare ASA präsentierte in der am 30.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,080 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hofseth BioCare ASA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 48,8 Millionen NOK im Vergleich zu 60,7 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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