Hogy Medical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hogy Medical hat am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 24,62 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 40,32 JPY je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 9,86 Milliarden JPY, gegenüber 10,40 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,15 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at