Hogy Medical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hogy Medical lud am 27.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8,12 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 39,12 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,16 Prozent zurück. Hier wurden 9,48 Milliarden JPY gegenüber 9,89 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at