12.04.2026 15:22:38

Hohe Beteiligung bei Parlamentswahl in Ungarn

BUDAPEST (dpa-AFX) - Bei der Parlamentswahl in Ungarn zeichnet sich eine sehr hohe Wahlbeteiligung ab. Fünf Stunden nach Öffnung der Wahllokale haben nach Angaben der zentralen Wahlbehörde bereits 37,98 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Damit lag die Beteiligung deutlich höher als bei der letzten Parlamentswahl 2022 zum selben Zeitpunkt, als sie 25,8 Prozent betrug. Das regierungskritische Portal "hvg.hu" nennt dies bereits einen "absoluten Rekord".

Die Wahl gilt als wichtigste Wählerentscheidung seit der demokratischen Wende 1989/90 und entscheidet über Ende oder Fortsetzung der Regierung des Rechtspopulisten Viktor Orban. Jüngsten Umfragen zufolge hat Orbans Herausforderer Peter Magyar gute Chancen auf einen Wahlsieg./gm/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:10 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15:39 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen