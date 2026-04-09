OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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09.04.2026 22:05:00
Hohe Energiekosten und Regularien: OpenAI pausiert Stargate UK
ChatGPT-Hersteller OpenAI stoppt wegen der Rahmenbedingungen überraschend sein Stargate UK-Projekt, will aber mit der Regierung in London weiter verhandeln.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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