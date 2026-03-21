United Airlines Holdings Aktie

United Airlines Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096

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21.03.2026 16:04:04

Hohe Kosten für Kerosin: United Airlines streicht fünf Prozent seiner Flüge

Der Krieg in Nahost lässt die Ölpreise kräftig steigen. Ein Ende der Krise ist erst mal nicht in Sicht. United Airlines rechnet in den nächsten Monaten sogar mit noch höheren Preisen für Kerosin und reduziert das Flugangebot über den Sommer.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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