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Analystenkommentare 25.08.2026 17:51:00

Hohe Kursziele von Kepler und Oddo treiben DEUTZ-Aktie an

Hohe Kursziele von Kepler und Oddo treiben DEUTZ-Aktie an

Optimistische Analystenkommentare zur Rüstungsperspektive haben am Dienstag das Anlegerinteresse an DEUTZ deutlich gesteigert.

Die Titel des Motorenbauers zogen am Dienstag via XETRA letztlich um 11,21 Prozent auf 11,51 Euro an. Über der 11-Euro-Marke erreichten sie ihren höchsten Stand seit Anfang Mai.

Kepler Cheuvreux und Oddo BHF halten mit Zielen von 16 Euro und mehr eine Steigerung um nochmals die rund Hälfte für möglich. Die beiden Analysehäuser setzen sich an die Spitze der Analystenriege.

Die Experten beider Häuser zielen in ihren Studien auf die geplante Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) ab, die am Vortag auf einer außerordentlichen Hauptversammlung abgesegnet wurde und DEUTZ zu einem Konzern mit starkem Rüstungsstandbein macht.

Laut Hans-Joachim Heimbürger von Kepler Cheuvreux bringt die Übernahme vielversprechendes Wachstum und hohes Synergiepotenzial mit sich, während "die traditionellen Aktivitäten von DEUTZ an Bedeutung verlieren". Sein Ziel lautet 16 Euro.

Klaus Ringel von Oddo BHF setzt sich mit seinem Ziel von 16,40 Euro unter den Analysten ganz nach oben. Er sieht in der FFG-Übernahme einen Meilenstein und rechnet damit, dass DEUTZ die mittelfristigen Ziele früher als gedacht erreichen wird. Sie könnten alsbald erhöht werden, lautet seine These.

/tih/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

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