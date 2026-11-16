DWS Group Aktie

DWS Group ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.11.2026 06:41:38

Hohe Lebenskosten: Nur die Hälfte der Menschen kann sparen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Hohe Lebenshaltungskosten, zu geringe Einkommen, unerwartete Ausgaben: Fast die Hälfte der erwachsenen Menschen in Deutschland (47 Prozent) kann laut einer Umfrage kaum oder gar kein Geld auf die Seite legen. Die andere Hälfte (50 Prozent) habe zwar Spielraum, um zu sparen, zeigt eine repräsentative Studie von Chase, der Privatkundenbank der amerikanischen Großbank J.P. Morgan in Deutschland, für die Ende Oktober 2.149 Menschen befragt wurden. Das gelinge aber nur 16 Prozent problemlos.

Hohe Verbraucherpreise (56 Prozent) und zu geringe Einkünfte (46 Prozent) wurden dabei als häufigste Hindernisse genannt. Mit dem Iran-Krieg und hohen Spritpreisen hat die Inflation in Deutschland kräftig angezogen, auch wenn der Tankrabatt die Teuerungsrate im Oktober auf 2,8 Prozent dämpfte.

Die Studie von Chase, die vom Marktforscher YouGov online durchgeführt wurde, zeigt zudem, dass Schutz vor schlechten Zeiten für die meisten Menschen im Vordergrund stehen: Fast jeder Zweite (49 Prozent) nennt finanzielle Sicherheit als wichtiges Sparmotiv, für 29 Prozent ist es die Absicherung gegen Krisen.

Es folgt die Altersvorsorge (knapp 27 Prozent), Reisen und Konsum kommen erst mit Abstand (17 Prozent). "Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland wollen finanziell vorsorgen und zugleich flexibel bleiben", sagte Daniel Llano Manibardo, Deutschlandchef von Chase.

Mehrheit setzt auf Sicherheit - und lässt sich Rendite entgehen

Beim Sparen zeigt sich eine ausgeprägte Vorsicht: Die meistgenutzte Spar- und Anlageform sind laut Umfrage Girokonto (42 Prozent) und Tagesgeld (38 Prozent) - obwohl sich mit Bankeinlagen kaum die Inflation schlagen lässt. Zwar sind die Sparzinsen mit höheren Leitzinsen der Europäischen Zentralbank kräftig gestiegen, doch davon profitieren vor allem Neukunden mit Lockangeboten. Bestandskunden müssen sich oft mit niedrigen Zinsen begnügen.

Viele Sparer schauen aber nicht so genau hin: Jeder fünfte Tagesgeldnutzer (20 Prozent) kennt den aktuellen Zins seines wichtigsten Tagesgeldkontos nicht, heißt es, weitere 38 Prozent wissen ihn nur ungefähr. Fast ein Viertel der Befragten (23 Prozent) setzt beim Sparen auf Bargeld, das gar keine Zinsen abwirft.

Um die Börse machen viele Menschen der Studie zufolge dagegen einen Bogen. Nur 29 Prozent investieren in börsengehandelte Indexfonds (ETFs) oder Fonds, die breit gestreute Investments etwa an den Aktienmärkten erlauben. 14 Prozent nutzen Einzelaktien.

Zwar ist die Zahl der Aktionäre in Deutschland gewachsen. Dem Deutschen Aktieninstitut zufolge besaßen 2025 gut 14 Millionen Menschen Aktien, Aktienfonds und/oder ETFs - fast zwei Millionen mehr als im Vorjahr. Gemessen an der Bevölkerung ab 14 Jahren war trotzdem nur jeder Fünfte (19,9 Prozent) am Aktienmarkt investiert./als/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

mehr Nachrichten

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

mehr Analysen
02.11.26 DWS Group Buy UBS AG
29.10.26 DWS Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
29.10.26 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
28.10.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DWS Group GmbH & Co. KGaA 67,20 -0,15% DWS Group GmbH & Co. KGaA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas schwächer -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gerät am Montag etwas unter Druck. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich stabil. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen