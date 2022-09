Hohe Mietwagenpreise und starker Dollar stimmen Sixt zuversichtlicher

Düsseldorf (Reuters) - Die hohen Mietwagenpreise und der starke Dollar lassen den Autovermieter Sixt zuversichtlicher auf das laufende Geschäftsjahr blicken.

Das Unternehmen hob am Mittwoch seine Prognose für 2022 deutlich an. Beim Umsatz peilt Sixt nach eigenen Angaben nun 2,8 bis 3,1 Milliarden Euro an statt deutlich mehr als 2,28 Milliarden. Der Vorsteuergewinn soll 500 bis 550 Millionen Euro erreichen. Hier hatte der Konzern zuletzt das obere Ende der Spanne von 380 bis 480 Millionen Euro anvisiert.

Getrieben von einer starken Nachfrage in Europa und den USA lägen die Geschäfe im August sowie die sich abzeichnende Entwicklung für September "erheblich" über den bisherigen Erwartungen. Dazu kämen das "sehr positive Marktpreisniveau", das über den historisch hohen Vorjahreswerten liege, und der starke Dollar, hieß es weiter. An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die im Nebenwerteindex gelisteten Aktien notierten mit 102,60 Euro knapp vier Prozent im Plus.

