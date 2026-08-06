BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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06.08.2026 10:00:00
Hohe Nachfrage nach vorgezogenem Bestellstart: BMW Werk München startet mit steiler Anlaufkurve die Serienproduktion des BMW i3*
- Zweites Modell der Neuen Klasse startet Serienproduktion im Werk München - Fertigungskosten um weitere 10% gesenkt - Ab 2027 produziert Werk München nur noch vollelektrische FahrzeugeWeiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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