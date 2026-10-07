Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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07.10.2026 11:07:38
Hohe Öl- und Gaspreise: Shell erwartet starkes Quartal
LONDON (dpa-AFX) - Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) rechnet wegen der im Zuge des Iran-Kriegs kräftig gestiegenen Öl- und Gaspreise auch für das dritte Quartal mit starken Ergebnissen. Vor allem die Verknappung der weltweiten Kraftstoffvorräte treibt die Raffineriemargen der Briten auf ein Rekordniveau. Wie der Ölkonzern am Mittwoch mitteilte, hat sich zuletzt das Ölhandelsgeschäft im Einklang mit den robusten Ergebnissen des Vorquartals entwickelt. Dazu hätten auch Raffineriemargen von 42 US-Dollar pro Barrel beigetragen, die das bisherige Quartalshoch aus dem Jahr 2022 deutlich übertreffen.
Shell und seine Konkurrenten haben ihre Raffinerien so intensiv wie möglich betrieben, da der Iran-Krieg und Angriffe auf russische Raffinerien den weltweiten Markt verknappen. Der Ölpreis für Brent lag aufgrund des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten im Durchschnitt im dritten Quartal bei mehr als 90 US-Dollar pro Barrel. Versorgungsengpässe trieben die Preise für Öl und Kraftstoffe in die Höhe.
Auch der Gashandel habe sich im dritten Jahresviertel ähnlich wie im Vorquartal entwickelt, teilte das Unternehmen weiter mit. Der Ausfall von Flüssigerdgaslieferungen aus dem Persischen Golf hat vielen großen Energiekonzernen zu einem unerwarteten Gewinn verholfen, obwohl sie im Nahen Osten Produktionsausfälle hinnehmen mussten. Seinen vollständigen Quartalsbericht will Shell am 29. Oktober veröffentlichen./mne/tav/mis
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