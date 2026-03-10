Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|
10.03.2026 10:15:13
Hohe Preise im Supermarkt: Teure Schokolade lässt bei Lindt den Gewinn sprudeln
Für die Verbraucher wird Schokolade im Supermarkt schon seit Längerem immer teurer. Für Lindt & Sprüngli ist das allerdings positiv: Der Konzern treibt seinen Gewinn durch den Preisanstieg erheblich nach oben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
