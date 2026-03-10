Lindt Aktie

WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

10.03.2026 10:15:13

Hohe Preise im Supermarkt: Teure Schokolade lässt bei Lindt den Gewinn sprudeln

Für die Verbraucher wird Schokolade im Supermarkt schon seit Längerem immer teurer. Für Lindt & Sprüngli ist das allerdings positiv: Der Konzern treibt seinen Gewinn durch den Preisanstieg erheblich nach oben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)

