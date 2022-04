Hohe Preise pushen Mercedes-Benz an die DAX-Spitze

Der Autobauer Mercedes-Benz hat trotz Lieferketten-Problemen ordentliche Quartalszahlen vorgelegt. Der Konzern verdient weiter kräftig an hohen Verkaufspreisen seiner Fahrzeuge und macht damit die widrigen Bedingungen aus Chipkrise und Ukraine-Krieg weitgehend wett. An der Börse gehört die Mercedes-Aktie am Mittwoch zu den Tagesgewinnern.