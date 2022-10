Hohe Risikovorsorge drückt Gewinn bei Bank of America

New York (Reuters) - Beim zweitgrößten US-Kreditinstitut Bank of America ist der Gewinn im dritten Quartal aufgrund höherer Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle eingebrochen.

Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn sank um neun Prozent auf 6,6 Milliarden US-Dollar von 7,3 Milliarden im Vorjahr, wie das Geldhaus am Montag mitteilte. Analysten hatten einen stärkeren Rückgang um 14 Prozent prognostiziert. "Wir beobachteten weiterhin ein starkes organisches Kundenwachstum in allen Geschäftsfeldern", erklärte Bankchef Brian Moynihan. "Die zunehmende Kundenaktivität steigerte die Einnahmen um acht Prozent." Dabei bildete die Bank Risikovorsorge von 378 Millionen Dollar. Die Rückstellungen aus dem dritten Quartal des Vorjahres für pandemiebedingte Risiken in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar löste das Institut auf. Pro Aktie verdiente Bank of America im Zeitraum von Juli bis September 0,81 Dollar. Im Vorjahr lag dieses Ergebnis noch bei 0,85 Dollar pro Aktie. Auch die Rivalen JP Morgan, Morgan Stanley und Wells Fargo hatten für das dritte Quartal zum Teil herbe Gewinnrückgänge gemeldet.

(Bericht von Mehnaz Yasmin und Manya Saini in Bengaluru undnd Saeed Azhar und Lananh Nguyen in New York. Bearbeitet von Marta Orosz, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)