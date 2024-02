Hohe Wahlbeteiligung in Pakistan - Tote bei Anschlägen

Islamabad (Reuters) - In Pakistan haben Behörden bei der Parlamentswahl am Donnerstag eine hohe Wahlbeteiligung registriert.

Dies sei ein klares Zeichen für den Willen der Bevölkerung, die Zukunft des Landes zu bestimmen, sagte der geschäftsführende Ministerpräsident Anwaar ul Haq Kakar. Die Abstimmung war unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen angelaufen. Trotzdem starben mindestens neun Menschen bei Anschlägen und Schießereien. Mit ersten Hochrechnungen von Fernsehanstalten wurde einige Stunden nach Schließung der Wahllokale um 17.00 Uhr (13.00 Uhr MEZ) gerechnet. Aussagekräftige Ergebnisse der Auszählung sollen am Freitag vorliegen.

Favorit ist der ehemalige Ministerpräsident Nawaz Sharif von der Muslimliga. Er gilt auch als bevorzugter Kandidat des einflussreichen Militärs. Scharif war Ende 2022 aus dem selbstgewählten Exil in London zurückgekehrt. Er hat versprochen, die Wirtschaft des Landes wieder aufzubauen. Pakistan kämpft mit hoher Inflation, einer instabilen Währung und geringen Devisenreserven.

Experten rechnen nicht damit, dass die Wahl einen klaren Sieger hervorbringen wird. Die Nationalversammlung hat 265 Sitze. Eine Partei benötigt also 133 Sitze für eine einfache Mehrheit. Beobachter warnen, dass im Fall unklarer Mehrheiten Pakistan unruhige Zeiten bevorstehen könnten.

Ex-Ministerpräsident Imran Khan - der Gewinner der vergangenen Wahl - sitzt im Gefängnis und durfte bei der Wahl nicht antreten. Er war 2022 durch ein Misstrauensvotum im Parlament abgesetzt worden. Seine PTI gilt als Hauptgegner der Muslimliga von Scharif.

Das Militär ist die mächtigste Institution des Landes. Pakistan wurde fast zur Hälfte seiner 76-jährigen Geschichte vom Militär regiert. Drei Mal wurde eine Regierung von Generälen durch einen Putsch gestürzt. Khan und das Militär hatten sich 2021 nach jahrelanger enger Zusammenarbeit entzweit.

Zehntausende Soldaten wurden zur Absicherung der Wahllokale eingesetzt. Die Grenzen zum Iran und Afghanistan sowie das Mobilfunknetz wurden zeitweise gesperrt. Bereits am Mittwoch waren bei zwei Explosionen in der südwestlichen Provinz Belutschistan in der Nähe von Büros von Kandidaten mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Zu den Anschlägen bekannte sich der radikale Islamische Staat. Dies schürte die Angst vor weiteren Anschlägen.

Trotz Sicherheitslage und bitterer Kälte standen die Menschen schon Stunden vor Beginn der Wahl vor den Wahllokalen Schlange. "Das Land steht auf dem Spiel, warum sollte ich zu spät kommen?", sagte die 86-jährige Hausfrau Mumtaz als sie in Islamabad auf die Stimmabgabe wartete.

