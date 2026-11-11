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11.11.2026 16:50:38

Hoher Investitionsbedarf: Eon erfüllt die Erwartungen

Die Netze müssen ausgebaut werden, Strom von Norden nach Süden fließen und mit den vielen Rechenzentren steigt der Bedarf. Der Energienetzbetreiber Eon profitiert. Alle Jahresziele sind greifbar.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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