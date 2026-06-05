Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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06.06.2026 01:12:33
Hohes Interesse vor Börsengang: Insider: SpaceX-Aktien bereits zweifach überzeichnet
Tech-Milliardär Elon Musk fängt mit seiner Werbetour zum Börsengang von SpaceX gerade erst an. Doch das Interesse bei den Investoren soll bereits gewaltig sein. Eingeweihte sprechen von einem Nachfrage-Volumen von 150 Milliarden Dollar.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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