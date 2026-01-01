Hoi Publishing Registered B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hoi Publishing Registered B veröffentlichte am 30.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hoi Publishing Registered B -0,160 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 2,2 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 68,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,2 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at