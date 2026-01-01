|
01.01.2026 06:31:28
Hoi Publishing Registered B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Hoi Publishing Registered B veröffentlichte am 30.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hoi Publishing Registered B -0,160 SEK je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 2,2 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 68,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,2 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!