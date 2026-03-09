Hoi Publishing Registered B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hoi Publishing Registered B lud am 06.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,09 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,250 SEK je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 2,4 Millionen SEK, gegenüber 7,1 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 65,44 Prozent präsentiert.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,810 SEK gegenüber -0,610 SEK im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 44,82 Prozent auf 13,89 Millionen SEK. Im Vorjahr hatte Hoi Publishing Registered B 25,17 Millionen SEK umgesetzt.

