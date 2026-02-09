Hoist Finance AB gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hoist Finance AB hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,84 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 2,56 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,53 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,50 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,84 SEK geschätzt. Der Umsatz war auf 1,28 Milliarden SEK geschätzt worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 11,59 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,07 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,28 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 5,85 Milliarden SEK ausgewiesen.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 11,12 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 4,31 Milliarden SEK ausgegeben.

Redaktion finanzen.at