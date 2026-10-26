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26.10.2026 06:31:29
Hoist Finance AB präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Hoist Finance AB hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 4,05 SEK. Im letzten Jahr hatte Hoist Finance AB einen Gewinn von 3,00 SEK je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,41 Prozent auf 1,84 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,47 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,95 SEK gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1,34 Milliarden SEK taxiert.
Redaktion finanzen.at
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