Hoist Finance AB stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hoist Finance AB lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,57 SEK gegenüber 2,33 SEK im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Hoist Finance AB 1,54 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,42 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 3,03 SEK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1,13 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at