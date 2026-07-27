Hoist Finance AB veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hoist Finance AB lud am 24.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 5,15 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,42 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,82 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,43 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 4,50 SEK je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1,35 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at