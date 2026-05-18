Hojeon mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hojeon präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 91,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Hojeon einen Gewinn von 137,00 KRW je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 89,20 Milliarden KRW – eine Minderung von 14,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 104,76 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at