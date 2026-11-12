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12.11.2026 06:31:28
Hojeon präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Hojeon hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 601,00 KRW, nach 1347,00 KRW im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,67 Prozent auf 176,04 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 163,50 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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