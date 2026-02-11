Hokkaido Chuo Bus: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hokkaido Chuo Bus hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 312,08 JPY gegenüber 202,29 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,78 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,61 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at