Hokkaido Chuo Bus: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hokkaido Chuo Bus gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -102,63 JPY. Ein Jahr zuvor waren -16,500 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 7,86 Milliarden JPY gegenüber 6,94 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at