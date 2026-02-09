Hokkaido Coca-Cola Bottling öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hokkaido Coca-Cola Bottling präsentierte am 06.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 17,11 JPY gegenüber 1,89 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,39 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 122,77 JPY, nach 113,57 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat Hokkaido Coca-Cola Bottling im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 59,09 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 56,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

