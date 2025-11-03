Hokkaido Electric Power: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hokkaido Electric Power veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 66,72 JPY. Im letzten Jahr hatte Hokkaido Electric Power einen Gewinn von 92,93 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 209,45 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 214,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at