30.04.2026 06:31:29

Hokkaido Electric Power: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hokkaido Electric Power gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 25,18 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 44,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 238,28 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 255,65 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 207,40 JPY, nach 305,90 JPY im Vorjahresvergleich.

Hokkaido Electric Power hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 855,98 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 902,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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