Hokkaido Electric Power gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hokkaido Electric Power lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17,69 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 17,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,42 Prozent auf 205,75 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 229,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at