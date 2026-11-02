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02.11.2026 06:31:29
Hokkaido Electric Power informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Hokkaido Electric Power hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 26,48 JPY gegenüber 66,72 JPY im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Hokkaido Electric Power mit einem Umsatz von insgesamt 226,85 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 209,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,31 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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