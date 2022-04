Hokkaido Electric Power legte Quartalsergebnis vor

Hokkaido Electric Power hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2022 abgelaufen war.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 230,19 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 198,70 Milliarden JPY.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,350 JPY sowie einen Umsatz von 191,90 Milliarden JPY prognostiziert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 26,57 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 169,09 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 10,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 663,41 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 740,79 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 30,75 JPY sowie einem Umsatz in Höhe von 637,33 Milliarden JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.at