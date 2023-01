Hokkaido Electric Power präsentierte Quartalsergebnisse

Hokkaido Electric Power hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.01.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 96,200 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hokkaido Electric Power ein Ergebnis je Aktie von -44,230 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 236,99 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 167,74 Milliarden JPY umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 201,100 JPY sowie einem Umsatz von 243,00 Milliarden JPY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at