Hokkaido Electric Power stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hokkaido Electric Power präsentierte in der am 28.01.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -44,230 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hokkaido Electric Power ein EPS von -32,980 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 167,74 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 1,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hokkaido Electric Power 171,00 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,40 JPY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 160,00 Milliarden JPY taxiert.

Redaktion finanzen.at