Hokkaido Gas: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hokkaido Gas stellte am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,98 JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,72 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Hokkaido Gas mit einem Umsatz von insgesamt 33,65 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,75 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at