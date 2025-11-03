|
Hokkaido Gas stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Hokkaido Gas lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,72 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -2,120 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat Hokkaido Gas im vergangenen Quartal 33,07 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hokkaido Gas 31,49 Milliarden JPY umsetzen können.
