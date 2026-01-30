Hokkaido Gas verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hokkaido Gas hat am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 9,98 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,71 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 43,39 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43,09 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at