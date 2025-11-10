HOKKAN: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

HOKKAN hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 127,58 JPY, nach 95,50 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HOKKAN in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 23,40 Milliarden JPY im Vergleich zu 23,91 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at