09.02.2026 06:31:29
HOKKAN mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
HOKKAN hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 34,42 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -8,980 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat HOKKAN im vergangenen Quartal 22,25 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOKKAN 23,48 Milliarden JPY umsetzen können.
