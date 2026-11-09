HOKKAN stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HOKKAN hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 145,73 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 127,58 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HOKKAN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 26,46 Milliarden JPY im Vergleich zu 23,40 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at