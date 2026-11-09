|
09.11.2026 06:31:29
HOKKAN stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
HOKKAN hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 145,73 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 127,58 JPY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HOKKAN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 26,46 Milliarden JPY im Vergleich zu 23,40 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!