HOKKAN: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HOKKAN lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

HOKKAN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 24,49 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 15,51 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat HOKKAN 21,41 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 266,27 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 265,60 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat HOKKAN im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 2,01 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 90,56 Milliarden JPY im Vergleich zu 92,42 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at