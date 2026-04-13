Hokko Chemical Industry präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hokko Chemical Industry hat am 10.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 67,28 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 53,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,24 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 15,35 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at