Hokko Chemical Industry präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hokko Chemical Industry veröffentlichte am 10.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 63,82 JPY. Im letzten Jahr hatte Hokko Chemical Industry einen Gewinn von 52,63 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hokko Chemical Industry in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,61 Milliarden JPY im Vergleich zu 15,31 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at